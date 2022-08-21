Похороны Русланы Писанки: в Сети появились первые фото

Как говорит вдовец актрисы Игорь Исаков, после окончания траурной церемонии прах актрисы будет похоронен на Байковом кладбище в столице Украины.
В воскресенье, 21 августа, в одном из киевских храмов ‒ в Спасо-Преображенском соборе ‒ в последний путь проводили знаменитую актрису и телеведущую Руслану Писанку, а также ее маму ‒ Дину Васильевну. Как сообщает портал ТСН, попрощаться с актрисой пришло много людей.
В том числе Писанку провожали в последний путь ее друзья и коллеги ‒ актер/режиссер Виктор Андриенко, продюсер Алексей Гончаренко, телеведущие Константин Грубич и Егор Гордеев.
Как говорит вдовец актрисы Игорь Исаков, ее прах похоронят на Байковом кладбище.
"Мы там впервые побывали вместе, когда крестили нашу крестницу Алису и очень ей понравился этот храм. И даже всякий раз, когда была химия у Руси, она говорила: "Поедь и сорокоуст закажи в том храме". Это любимый ее храм", ‒ рассказывал он, почему для траурной церемонии избрали именно Спасо-Преображенский собор.
Смерть Русланы Писанки
Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.
Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.
В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.
Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.
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