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Похороны Русланы Писанки: в Сети появились первые фото

21 августа 2022, 12:14

Как говорит вдовец актрисы Игорь Исаков, после окончания траурной церемонии прах актрисы будет похоронен на Байковом кладбище в столице Украины.

Похороны Писанки
Похороны Русланы Писанки: в Сети появились первые фото/ ТСН

В воскресенье, 21 августа, в одном из киевских храмов ‒ в Спасо-Преображенском соборе ‒ в последний путь проводили знаменитую актрису и телеведущую Руслану Писанку, а также ее маму ‒ Дину Васильевну. Как сообщает портал ТСН, попрощаться с актрисой пришло много людей.

В том числе Писанку провожали в последний путь ее друзья и коллеги ‒ актер/режиссер Виктор Андриенко, продюсер Алексей Гончаренко, телеведущие Константин Грубич и Егор Гордеев.

Как говорит вдовец актрисы Игорь Исаков, ее прах похоронят на Байковом кладбище.

"Мы там впервые побывали вместе, когда крестили нашу крестницу Алису и очень ей понравился этот храм. И даже всякий раз, когда была химия у Руси, она говорила: "Поедь и сорокоуст закажи в том храме". Это любимый ее храм", ‒ рассказывал он, почему для траурной церемонии избрали именно Спасо-Преображенский собор.

Писанка, похороны

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

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Автор: Егор Бунин
Руслана Писанка Константин Грубич новости шоу бизнеса
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