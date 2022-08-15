Вдовец Писанки рассказал, когда и где ее похоронят / коллаж УНИАН и Instagram

В Киеве 21 августа нынешнего года пройдут похороны легендарной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки. Об этом написал ее вдовец Игорь Исаков на своей странице в Facebook.

Церемония прощания пройдет в Спасо-Преображенском соборе столице. В 09.00 – начало Божественной литургии, а в 11.00 ‒ церемония похорон Писанки и ее матеры, Дины Васильевны.

"Приветствую. 21. 08. 22. Спасо-Преображенский собор, улица Маршала Конева, 3а (станция метро "Ипподром"). В 9 часов начало Божественной литургии. Около 11 часов – чин похорон Русланы и ее мамы, Дины Васильевны", – написал Исаков.

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

Другие новости: