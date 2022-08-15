Вдовец Писанки рассказал, когда и где ее похоронят

В Киеве пройдут похороны Русланы Писанки, украинской артистки и телеведущей. Когда и где пройдут церемонии прощания и погребения, рассказал ее вдовец.
В Киеве 21 августа нынешнего года пройдут похороны легендарной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки. Об этом написал ее вдовец Игорь Исаков на своей странице в Facebook.
Церемония прощания пройдет в Спасо-Преображенском соборе столице. В 09.00 – начало Божественной литургии, а в 11.00 ‒ церемония похорон Писанки и ее матеры, Дины Васильевны.
"Приветствую. 21. 08. 22. Спасо-Преображенский собор, улица Маршала Конева, 3а (станция метро "Ипподром"). В 9 часов начало Божественной литургии. Около 11 часов – чин похорон Русланы и ее мамы, Дины Васильевны", – написал Исаков.
Смерть Русланы Писанки
Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.
Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.
В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.
Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.
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