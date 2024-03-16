Погиб еще один родной человек: MELOVİN рассказал о трагедии в Одессе

Melovin поделился трагическим событием, которое случилось в Одессе, во время ракетного обстрела россиянами.

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Певец Меловин рассказал о трагедии / Коллаж Главред, фото Instagram/melovin_official

Известный украинский поп-певец Melovin (настоящее имя ‒ Константин Бочаров) поделился трагическим событием, которое случилось в Одессе, во время ракетного обстрела россиянами.

На своей странице в Instagram, он написал, что потерял близкого человека.

"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека, – написал MÉLOVIN. – Только что узнал, что среди погибших есть мои родственники".

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Певец Меловин рассказал о драме / Скриншот Instagram/melovin_official

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

После чего часть аудитории певца отписалась от него и не поддержала его сексуальные предпочтения. Но было много и тех, кто поддержал исполнителя.

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