Погиб еще один родной человек: MELOVİN рассказал о трагедии в Одессе

Известный украинский поп-певец Melovin (настоящее имя ‒ Константин Бочаров) поделился трагическим событием, которое случилось в Одессе, во время ракетного обстрела россиянами.
На своей странице в Instagram, он написал, что потерял близкого человека.
"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека, – написал MÉLOVIN. – Только что узнал, что среди погибших есть мои родственники".
Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.
После чего часть аудитории певца отписалась от него и не поддержала его сексуальные предпочтения. Но было много и тех, кто поддержал исполнителя.
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