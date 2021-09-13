Melovin 6 лет скрывал отношения с парнем до каминг-аута в Киеве

Melovin / Instagram

Украинский певец Мelovin, которому угрожали из-за каминг-аута, признался, что у него были отношения с парнем, которые он скрывал, и которые продлились около шести лет.

Во время интервью шоу Светская жизнь Melovin рассказал, что все время боялся, что их кто-то поймает и раскроет. А расстались они из-за того, что как пара были слишком холодными и спокойными.

"Шесть лет я был в отношениях. В отношениях с парнем, и я очень боялся, что кто-то узнает. Что придет Катя Осадчая и всем расскажет", - пошутил он.

Певец с 13 лет знал, что он бисексуал, а открылся миру только в 24 года.Читайте такжеКаминг-аут Melovin вырезали из эфира - украинцы раскритиковали телеканал за гомофобию

"Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если очень все спокойно, мне хочется скандала, и наоборот. Я очень неоднозначный человек", - заявил Melovin, отвечая на вопрос об отношениях.

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Он сказал, что у него сейчас нет пары, хоть есть намеки как от парней, так и от девушек, особенно после его каминг-аута.

"Пока, мне кажется, что я не готов к отношениям. Поэтому я пока не ищу отношений, но эти отношения ищут меня. Потому что после каминг-аута я получаю множество сообщений", - с улыбкой рассказал артист.

Недавно совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом.