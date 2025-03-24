"Поближе к Тине": Дан Балан впервые за долгое время приехал в Украину

Вы узнаете:
- Дан Балан оказался в Украине
- Певец насладился весенним Киевом
Молдавский певец Дан Балан, который ранее был очень популярным в Украине, приехал в Киев и поделился, как проводит здесь время.
Отметим, за время полномасштабной войны в Украине – это второй визит певца. В прошлый раз он приезжал в августе прошлого года: дал концерт в Одессе и отдохнул в Буковеле. Тогда он удивил знанием украинского языка.
Дан прогулялся по Киеву и, возможно, планирует дать концерт в столице.
"Магия Киева в каждом шаге..." – написал артист на своей странице в соцсетях.
"Поближе к Тине";
"Это намек на концерт в Киеве?";
"Легенда возвращается", - написали поклонники в комментариях.
Напомним, после 24 февраля 2022 года Дан Балан некоторое время не выходил на связь и не представлял свои новые песни. Но позже сделал публикацию с сине-желтым флагом в поддержку Украины.
А в мае 2023 году выпустил клип на песню "Love Maria", который снимался в Киеве, до полномасштабной войны. Также ранее певцу приписывали роман с Тиной Кароль, но они признались, что это был все лишь пиар.
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Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.
А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.
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Кто такой Дан Балан?
Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.
27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.
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