"Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном

Кратко:
- Тина Кароль пообщалась с поклонниками
- Певица заинтриговала фанатов
Украинская известная певица Тина Кароль ответила на вопросы подписчиков и рассказала о своей личной жизни.
На своей странице в TikTok знаменитость игриво рассказала о своей влюбленности.
"У-тю-тю", – сказала Кароль.
Также фанаты поинтересовались, когда выйдет новый танцевальный хит.
"Подождите, я только оттанцевала, дайте поплакать немножко. Поромантизировать", – сказала Тина.
Также Тина поделилась, что ее сын Вениамин, который живет в Великобритании, скоро будет сдавать экзамены. А еще она призналась, что ей нравится активная жизнь.
@tinakarol Читаю ваші запитання та відповідаю✌? #тінакароль#tinakarol♬ original sound - Tina Karol
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Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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