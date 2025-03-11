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"Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном

Элина Чигис
11 марта 2025, 23:03
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Тина Кароль пококетничила с поклонниками.
Тина Кароль
Тина Кароль - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

  • Тина Кароль пообщалась с поклонниками
  • Певица заинтриговала фанатов

Украинская известная певица Тина Кароль ответила на вопросы подписчиков и рассказала о своей личной жизни.

На своей странице в TikTok знаменитость игриво рассказала о своей влюбленности.

видео дня

"У-тю-тю", – сказала Кароль.

Также фанаты поинтересовались, когда выйдет новый танцевальный хит.

"Подождите, я только оттанцевала, дайте поплакать немножко. Поромантизировать", – сказала Тина.

Кароль, инфографика, рос
Кароль, инфографика, рос / Главред

Также Тина поделилась, что ее сын Вениамин, который живет в Великобритании, скоро будет сдавать экзамены. А еще она призналась, что ей нравится активная жизнь.

@tinakarol Читаю ваші запитання та відповідаю✌? #тінакароль#tinakarol♬ original sound - Tina Karol

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Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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