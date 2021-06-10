Победительница Холостяка получила от любимого Mercedes за 2 миллиона

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova/

Холостяк 9 сезона Никита Добрынин скоро станет папой, купил вместе со своей беременной женой новое авто. Судя по всему он подарил автомобиль Даше Квитковой перед рождением сына.

Видео с "распаковкой" Мерседеса Даша опубликовала в своем Instagram, и произвела настоящий фурор.

"7 месяцев ожидания и вот.. ОНА У НАС. Mercedes-Benz GLE2021 года. Только из салона. Сделанная под заказ. Несмотря на то, что произошло маленькое недоразумение и салон машины оказался черный, а не бежевый, который я очень хотела — это даже к лучшему", - пишет она.

На видео девушка садится за руль, снимает зашитные пленки с приборной доски, радуется и уезжает вдаль.

"Цвет салона вдвойне оцените после рождения сына", "Какой же он крутой!", "Ребята, вы молодцы, поздравляю", "Красотка, как и хозяйка машины", "Нарешті блогер без каре і порше, вітання", - пишут ей в комментариях.

В Украине цены на Mercedes-Benz GLE превышают 2 млн грн.

К слову, недавно экс-Холостяк шутил, что нашел авто для своего ребенка, и показывал видео с мини-авто на радиоуправлении для детей - в виде черного Mercedes.

Напомним, пара рассектерила беременность в январе 2021 года.

По словам Даши она была на 4,5 месяце беременности, так что она исполнила традицию скрывать беременность в первом триместре. Рассекретили "положение" девушки только со снимками с отдыха - в бикини трудно было бы продолжать держать все в секрете.

Никита Добрынин и Даша Квиткова - участники проекта Холостяк 9. В мае 2020 года они зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 31 августа 2020 года они отпраздновали 2 года отношений.