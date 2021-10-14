Победитель шоу Танцы со звездами попал в аварию

Макс Леонов попал в ДТП / instagram.com/maksleonov_official

Участник шоу Танцы со звездами, известный украинский хореограф Максим Леонов попал в ДТП.

Фото разбитой машины и видео с объяснениями Максим Леонов разместил на своей странице в Instagram.

Хореограф показал свой автомобиля BMW и сообщил, что попал в аварию. На снимке видно, что удар пришелся на переднюю часть автомобиля со стороны водителя. Разбита фара и бампер, а общий урон довольно сильный.

Позже он записал короткое видео для поклонников. Где именно произошло ДТП и деталей Леонов сообщать не стал. Он извинился, что напугал поклонников и успокоил их, что с ним все в порядке.

"Извините за шок-контент среди бела дня. Все живы, все здоровы. Это самое главное. Любите жизнь, это самое кайфовое, что у нас есть", - сказал Макс Леонов.

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Макс Леонов – известный украинский хореограф и танцор. Двукратный вице-чемпион мира в латиноамериканской программе и вице-чемпион Украины.

В 2018 году стал участником проекта Танцы со звездами. Его партнершей стала Маша Ефросинина. Вместе они дошли до пятого выпуска шоу.

В 2019 году Леонов снова стал участником проекта – с Еленой Кравец. Они дошли до четвертьфинала шоу.

В 2020 году партнершей Леонова стала Санта Димопулос. Пара стала победителями проекта Танцы со звездами.

В 2021 году Максим Леонов участвует в проекте в паре с певицей Евгенией Власовой.

Ранее один из участников Танцев со звездами признался, что он не прочь баллотироваться в президенты Украины.