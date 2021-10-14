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Судья Танцев со звездами сбежал от жены после года отношений

14 октября 2021, 14:42
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Макс Чмерковский рассказал, чем его испугала возлюбленная в начале их совместной жизни.

Максим Чмерковский бросил жену в начале их отношений / instagram.com/maksimc

Танцор и судья Танцев со звездами Макс Чмерковский кажется примерным семьянином. Однако отношения с супругой Петой Маргатройд не всегда были идеальными.

В интервью для Славы Демина артист рассказал, как по глупости разошелся с супругой в начале их отношений.

Макс Чмерковский познакомился со своей женой на Бродвее. На тот момент они оба состояли в отношениях, но, по мнению танцора, их отношениям было суждено вспыхнуть свыше.

Чмерковский встречался со своей будущей женой год. А затем… разошелся с ней, потому что испугался. Не ответственности, а того что вдруг у него в доме появилась женщина. Он долго откладывал откровенный разговор с Петой. В итоге разрыв получился очень некрасивым.

"Она все пыталась вывести меня на разговор, мол, что происходит? А я все не мог ей сказать. И уже приехав в аэропорт, она уже сдала чемодан, и вот она сейчас уйдет туда, а я туда не могу, у меня нет билета… И вот в этот момент я посмотрел на нее и сказал какую-то глупость мужскую, вроде "давай сделаем паузу". И я за это потом очень долго платил", - рассказал о расставании Чмерковский.

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Макс Чмерковский с женой Петой Маргатройд / instagram.com/maksimc

Танцор считает эту историю своей самой большой глупостью. Спустя время пара все же воссоединилась, и сейчас воспитывает сына Шейя Александера Чмерковского.

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Ранее один из участников Танцев со звездами признался, что он не прочь баллотироваться в президенты Украины.

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