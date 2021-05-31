Победитель шоу Голос країни женится и показал свою возлюбленную

Роман Сасанчин с возлюбленной / instagram.com/annavi_i/

Певец Роман Сасанчин, котьорый с Тиной Кароль победил в шоу Голос країни 2020, сделал предложение любимой девушке Иванне.

Счастливая невеста поделилась радостной новостью с публикой и показала изысканное кольцо в Instagram.

"Это было неинстаграмно. Потому что я умею испортить сама себе сюрприз. Да!" - прокомментировала невеста.

Будущая жена Сасанчина показала в сториз кольцо и букет от певца.

Сам Роман в соцсетях показал, как ехал с букетом к возлюбленной.

"Иванна сказала "ДА", - подписал он свой пост. Читайте такжеГолос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне

Напомним, что Роман познакомился с Иваной в 2020 году. Девушка старше его на 4 года.

Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу Голос країни.