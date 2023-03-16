Плясала в Москве, пока Украину бомбили: Гордон раскрыл правду про Ани Лорак

Дмитрий Гордон показал афишу концерта Лорак, которая выступила на российском фестивале в декабре.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл правду про певицу Ани Лорак, которая продолжает жить в Москве, даже после масштабного вторжения войск Путина в Украину.

В Instagram Гордон показал афишу концерта Лорак, которая выступила на российском фестивале в декабре.

"Украинцев убивали, бомбили, а Ани Лорак давала концерты в Москве", – написал Гордон.

видео дня

РосСМИ также написали, что своим решением выступать на этом концерте Ани Лорак высказала поддержку РФ.

"Ани Лорак, которая до настоящего дня не слишком ярко проявляла свою позицию по поводу происходящего в мире, наконец-то дала понять, что она остается с Россией и продолжит здесь работать", – пишут пропагандисты.

Видео выступления Лорак в Москве можно посмотреть тут.

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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