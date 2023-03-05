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Ани Лорак резко изменилась и показала огромную грудь и пышные бедра

5 марта 2023, 20:12
3-го марта Лорак выпустила новую песню и клип в России и умудрилась вновь попасть в скандал.
Ані Лорак
Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая недавно объявила о новом романе, показала свою огромную грудь. Лорак, несмотря на войну России в Украине, продолжает строить карьеру в стране, которая каждый день убивает украинцев.

3-го марта Лорак выпустила новую песню и клип в России и умудрилась вновь попасть в скандал.

"У каждой страсти есть цена" -это правдивые стихи, которые передают настроение многих женщин, находящихся в отношениях, но не испытывающих близость. Не забывайте, что каждая девочка заслуживает любви, уважения и заботы!", - говорит Лорак о своей песне.

видео дня

Отметим, что в видео на ожидаемую песню Лорак предстала в блестящем белом платье длины макси с глубоким декольте и вырезом до бедра.

Как отметили поклонники, певица заметно прибавила в весе, а облегающий наряд только подчеркнул изменения в ее фигуре.

"Какая шикарная грудь у вас, Ани Лорак. Роскошная богиня", "Прекрасная фигура у вас теперь", "Шикарные формы, очень нравится", - добавили подписчики.

Украинцы раскритиковали Лорак. Она умудрилась снять в клипе российского артиста и представить новую песню в Москве.

Лорак
Лорак / instagram.com/anilorak

К слову, в Интернете уже посчитали, что изменившаяся фигура Каролины может быть связана с ее новым романом.

Новым возлюбленным оказался иностранец Исаак Виджраку. По информации прессы, мужчина родом из Барселоны, работает духовным практиком, создающий позитивную карму, и увлекается философией.

Лорак с новым возлюбленным
Лорак с новым возлюбленным / instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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