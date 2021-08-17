Певица Lida Lee необычно отреагировала на идею стать участницей Танці з зірками 2021

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

Певица Lida Lee отреагировала на #танціззіркамиchallenge, который передал ей актер Артур Логай.

Подопечная Димы Монатика только недавно приняла участие в шоу Голос країни, после вылета из которого попала в продюсерский центр Димы Монатика.

Lida Lee честно призналась в Instagram, что ей очень хочется пойти теперь на танцы, но есть нюанс.

"Ребята, я целый день мотаюсь по делам, открываю Instagram, и не могу понять, что происходит. Значит, просто разрывается у меня - а там....просто шок. Я очень хочу, чтобы вы поделились своей реакцией на происходящее, потому что я мечтала об участи в проекте. Я смотрела практически все сезоны переживала, и мечтала оказаться на этом паркете. Я знаю, какая это огромная ответственность, поэтому не знаю, что делать, и жду ваших комментариев", - сказала певица и оставила вопрос в сториз, чтобы поклонники отвечали, как ей поступать - идти, или нет.

Напомним, что Lida Lee прошла в финал шоу Голос країни 10, в котором не смогла победить, уступив место Роману Сасанчину - подопечному Тины Кароль.