Певец Дарвин признался, почему ему больно за предательство запроданки Ани Лорак

Певец Влад Дарвин высказался о предательской позиции своей коллеги Ани Лорак, для которой он в свое время много писал песен.

Ани Лорак и Влад Дарвин / коллаж фото УНИАН

Известный украинский композитор и поп-певец Влад Дарвин высказался о позиции певицы-запроданки Ани Лорак (которая вот уже больше года никак не поддерживает свою Родину Украину в ее в войне с Россией). Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью Алине Доротюк.

Музыкант рассказал, что последний раз сотрудничал с Лорак в 2014 году. Песня, которую он для нее написал, вышла в 2016-м.

"На тот момент единственный такой серьезный репутационный пробел – у нее были "Самовары", которые она получила в Кремле. Но после того она отменила все концерты в Кремле, она отменила все концерты в Крыму, она приостановила деятельность в России и выпустила клип "Мальвы". Мы с ней тогда встретились, и я был уверен, что она поддерживает Украину. Учитывая ее двадцатилетнюю работу под флагом Украины, учитывая ее статус народной артистки, учитывая ее буковинские корни, у меня не было оснований считать, что в решающий момент она не поддержит народ Украины. Далее эти ошибки уже носили какой-то системный характер, я вообще по-другому оценил возможность сотрудничества с ней и ее жизненные приоритеты", – поделился Дарвин.

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Дарвин также говорит, что был уверен ‒ после полномасштабного вторжения Лорак поддержит свой народ. Вместо этого певица решила ничего не говорить о преступной войне, которую Путин развязал против Украины и продолжила жить в стране-террористке России как ни в чем не бывало.

"Народный артист – это не просто звание. Это проявление любви, уважения и доверия народа к музыканту, творческой личности. И это история в 20 лет, вы понимаете? Ани Лорак она же с 1994 профессионально работает на сцене. Это долгая история отношений, и когда она завершается таким тупиком, это безусловно больно", – подытожил певец.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что народных артистов Украины будут лишать таких званий за поддержку войны, которую развязала Россия (Лорак тоже имеет это звание).

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр.

К слову, другая предательница Украины и звания народной артистки нашей страны Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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