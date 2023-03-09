"Лучшего мира - с ракетами над головой": фолловеры разозлились на пост запроданки Лорак

Певица-запроданка Ани Лорак опубликовала новый пост, в котором рассказала "о трудных временах". Чем и возмутила фолловеров.

Ани Лорак / коллаж фото УНИАН

Поп-певица украинского происхождения Ани Лорак (которая давно живет в стране-агрессоре и ни слова до сих пор не сказала о войне, которую путинский режим развязал против Украины) в очередной раз вызвала на себя хейт фолловеров в Instagram.

Лорак решила поздравить своих фанаток с 8 Марта.

"Сегодня мы отмечаем нашу силу, нашу устойчивость и наше единство во время противостояния трудностям. Мы сильнее, когда поддерживаем друг друга в трудные времена. У нас всех есть свои уникальные пути, но мы объединены общей целью создания лучшего мира для себя и будущих поколений", − написала она.

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"И в ответ получила мощную порцию хейта в свою сторону. "На родину не хочется?", "Украинские женщины ждут праздника победы Украины! И он в этом году будет", "А я-то думаю, почему у меня такое ощущение, что меня изменила старшая сестра в глубине души есть любовь и грусть, а в голове понимаю, что изменила и покинула нас певица, которую я с детства так любила", "Лучшего мира? С ракетами над головой? Почему об этом молчишь?", − написали гневные фолловеры.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что народных артистов Украины будут лишать таких званий за поддержку войны, которую развязала Россия (Лорак тоже имеет это звание).

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр.

К слову, другая предательница Украины и звания народной артистки нашей страны Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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