Папарацци поймали звезду Отчаянных домохозяек без макияжа - как Ева Лонгория выглядит на самом деле

Роскошная красотка Габриэль Солис в реальной жизни похожа на простую "земную" женщину своего возраста.

Ева Лонгория без макияжа - актрису поймали папарацци / instagram.com/evalongoria

Американская актриса, Габриэль Солис из сериала Отчаянные домохозяйки, Ева Лонгория стала жертвой любопытных папарацци из Daily Mail - артистку поймали во время прогулки.

Лонгорию засняли, когда она выходила из автомобиля возле гостиницы Beverly Hills. Актриса спешила на встречу с друзьями. В руках она несла рождественские подарки, так что ее, вероятно, ожидал приятный вечер в атмосфере праздника в кругу близких.

В отличие от красных дорожек, в реальной жизни Ева предпочитает простые, лаконичные образы. На этот раз это были черные укороченные слаксы, кардиган в тон, и белые кроссовки.

Лонгория выходила из машины с широкой улыбкой на лице. К слову, про макияж и укладку актриса позабыла - и попалась на камеры без косметики.

Меж тем 47-летняя артистка, которая дважды была №1 в списке самых горячих женщин-знаменитостей по версии журнала Maxim, даже в таком домашнем наряде и без мэйкапа сохраняет свою привлекательность.

Ранее вечная блондинка Пэрис Хилтон шокировала поклонников внезапной сменой имиджа - стала похожа на Деми Мур или Уэнздей Аддамс из одноименного сериала.

Также украинская ведущая Леся Никитюк случайно "спалила" коллегу Машу Ефросинину - показала, как она выглядит в реальной жизни, в естественном виде и без макияжа.

Другие новости: