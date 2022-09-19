УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

47-летняя Ева Лонгория похвасталась восхитительной формой в бикини

19 сентября 2022, 16:05

Актриса наслаждается последними теплыми деньками и открыто демонстрирует красивое тело.

Ева Лонгория
Ева Лонгория / instagram.com/evalongoria

Звезда сериала Ева Лонгория продемонстрировала свою невероятную фигуру в Instagram в воскресенье, наслаждаясь последними днями лета.

47-летняя актриса выглядела просто потрясающе, продемонстрировав свой подтянутый живот в черном укороченном топе и плавках от бикини.

Бывшая звезда "Отчаянных домохозяек" улыбалась, играя со своими длинными темными волосами, прикрывая глаза парой темных солнцезащитных очков.

Ева выглядела невероятно, позируя перед двумя удобными шезлонгами на балконе с видом на пышный зеленый сад.

Рядом со снимком она написала: "Кто еще пытается насладиться этими последними днями лета?" Позже Ева опубликовала свою историю в Instagram, когда она поцеловала своего четырехлетнего сына Сантьяго в черной кепке и розовой толстовке.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал в детстве занималась балетом и танцами (спортивными и бальными). И хоть известной танцовщицей она не стала, артистка нашла свое призвание в актерстве.

Но и от хобби, которое ранее приносило ей столько удовольствия, отказываться не стала. Танцы принесли Кошмал массу полезных навыков - она чувствует себя очень уверенно на каблуках любой высоты и коротких платьях, а также обладает особым артистизмом и пластикой.

Актриса решила напомнить об этом читателям, опубликовав кадры в соблазнительном мини-платье на своей странице в Instagram. Оно будто состоит из белоснежных лепестков цветка-гиганта, а Кошмал выглядит в нем, как сказочная фея или Дюймовочка.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:15

Массовые захоронения в Изюме: Песков цинично назвал это "сценарием Бучи"

16:12

Между силами ВСУ и берегом Днепра: оккупантов загнали в капкан на югеВидео

16:10

Оккупанты обстреляли Донецк и убили 13 человек: в Минобороны раскрыли хитрый план РоссииВидео

16:08

Конец интеллектуальной комедии: Вуди Аллен завершает режиссерскую карьеруВидео

16:05

Блеск отражения: как очистить зеркало от негатива

Реклама
16:05

47-летняя Ева Лонгория похвасталась восхитительной формой в бикини

15:41

Захватчик в рясе священника: ВСУ ликвидировали боевого попа-оккупанта из РФФотоВидео

15:41

Самая вкусная морковка по-корейски: быстрый рецепт, от которого дух захватываетВидео

15:40

Снаряды и БМП: оккупанты оставили огромный склад боеприпасов, ВСУ все затрофеилиФотоВидео

15:29

Российский адвокат рассказал что будет с Пугачевой, которая "попросилась" в иноагенты

15:13

Юная дочь Фреймут показала свои развлечения с бойфрендом в СШАВидео

15:11

"Москва, готовься": в столице РФ начнут массово вручать повестки на войнуВидео

14:58

В Кремле отреагировали на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентомВидео

14:56

ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском: СМИ раскрыли деталиВидео

14:54

Использовался для нужд ФСБ: на Николаевщине ВСУ сбили редкий российский БПЛА КартографВидео

14:48

Международный день мира 2022: дата и традиции дня

14:41

Песков испугался, что Украина пойдет на Крым: угрожает "ответом"Видео

14:37

В ОРЛО женщина бросилась под автобус, в котором русские везли ее мужа на фронт

14:16

Оля Полякова рассказала о возвращении Голосу країни и как приедет на похороны Елизаветы IIВидео

14:07

В РФ не будет перелома в восприятии войны даже после гибели миллиона оккупантов - АндрусивВидео

Реклама
14:02

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:40

Ужимки и гримасы: появилось объяснение неадекватного поведения Путина в СамаркандеВидео

13:21

"Есть направления перспективнее, чем Херсон": Андрусив объяснил, где будут "жесты доброй воли" от РФВидео

13:00

Ему отрубили руку за трезубец: в больнице скончался легендарный защитник Украины Василий Пелеш

13:00

Гороскоп на завтра 20 сентября 2022: Тельцам – опасность, Ракам – зависть, Девам – потеряВидео

12:57

"Европе я лучше сосну отправлю": звезда "Квартала 95" Великий высмеял ЛукашенкоВидео

12:49

Зеленский собрал Ставку и обсудил с силовиками план дальнейшего освобожденияВидео

12:42

"Я вас всегда любила": Cобчак высказалась в отношении заявления Пугачевой

12:35

Похороны королевы Елизаветы II - онлайн-трансляция похоронной процессииВидео

12:35

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

12:30

Польша и страны Балтии закрыли въезд для россиян с 19 сентября: все деталиВидео

12:22

Потери оккупантов зашкаливают: эксперт объяснил, кто не попадает в сводки ГенштабаВидео

12:12

Почему вареную картошку лучше есть холодной

11:42

С подарками от покойных родителей: опубликован предсмертный портрет королевы Елизаветы IIВидео

11:41

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали наемника Вагнера – ветерана Чеченской войныВидео

11:36

Маразм крепчает: Орбакайте и Урганта пытались выгнать со спектакля "за неуважение к гимну РФ"

11:28

Расстреляют свои же: РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не убегали с поля бояВидео

11:16

Почему Пугачева своими заявлениями приближает нашу победумнение

11:08

Удар по наемникам Вагнера: в Кадиевке уничтожили казармы вместе с оккупантамиВидео

10:37

"Катастрофа для армии РФ": Кремлю нужно полмиллиона солдат, чтобы удержать линию фронта - АндрусивВидео

Реклама
10:34

"Война не будет быстрой": в США дали тревожный прогноз и не исключили затяжной конфликтВидео

10:14

Не долетел: украинские воины сбили ракетой вражеский самолет Су-25Видео

09:59

Разборки в Кремле: в ОП рассказали о грызне у Шойгу из-за провалов в УкраинеВидео

09:44

Армия РФ готовится к отступлению под Херсоном - ISW

09:38

РФ потеряла в Украине десятки самолетов и превосходство в воздухе - британская разведкаВидео

09:12

Войска РФ обстреляли Южно-Украинскую АЭС: ракета взорвалась возле ядерных реакторовФотоВидео

09:01

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

08:58

Путин хочет создать новую линию фронта, а в РФ наступил "bardak time" и паралич армии – военный аналитикВидео

08:55

"Трудно считать это победой": Байден объяснил, выигрывает ли Украина войнуВидео

08:43

Что делать, если россияне таки завезли ядерное оружие в Крыммнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять