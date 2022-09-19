47-летняя Ева Лонгория похвасталась восхитительной формой в бикини

Ева Лонгория / instagram.com/evalongoria

Звезда сериала Ева Лонгория продемонстрировала свою невероятную фигуру в Instagram в воскресенье, наслаждаясь последними днями лета.

47-летняя актриса выглядела просто потрясающе, продемонстрировав свой подтянутый живот в черном укороченном топе и плавках от бикини.

Бывшая звезда "Отчаянных домохозяек" улыбалась, играя со своими длинными темными волосами, прикрывая глаза парой темных солнцезащитных очков.

Ева выглядела невероятно, позируя перед двумя удобными шезлонгами на балконе с видом на пышный зеленый сад.

Рядом со снимком она написала: "Кто еще пытается насладиться этими последними днями лета?" Позже Ева опубликовала свою историю в Instagram, когда она поцеловала своего четырехлетнего сына Сантьяго в черной кепке и розовой толстовке.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал в детстве занималась балетом и танцами (спортивными и бальными). И хоть известной танцовщицей она не стала, артистка нашла свое призвание в актерстве.

Но и от хобби, которое ранее приносило ей столько удовольствия, отказываться не стала. Танцы принесли Кошмал массу полезных навыков - она чувствует себя очень уверенно на каблуках любой высоты и коротких платьях, а также обладает особым артистизмом и пластикой.

Актриса решила напомнить об этом читателям, опубликовав кадры в соблазнительном мини-платье на своей странице в Instagram. Оно будто состоит из белоснежных лепестков цветка-гиганта, а Кошмал выглядит в нем, как сказочная фея или Дюймовочка.