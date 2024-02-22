"Отвратительное чудовище": Сумская публично набросилась на своего племянника

Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые прокомментировала интервью Вячеслава Хостикоева - сына ее родной сестры Натальи.
В интервью он заявил, что не понимает свою двоюродную сестру, ведь она проживает в стране-террористке РФ и молчит о войне в Украине, а также не присутствовала на похоронах бабушки.
Сумская, в свою очередь, в Instagram Stories написала:
"Отвратительное чудовище!"
Ольга обвинила Вячеслава во лжи. Она написала, что на самом деле Антонина была на похоронах своей бабушки Анны Опанасенко-Сумской, но дистанционно.
"Мы хоронили бабушку вчетвером под бомбами 1 марта 2022 года я, Виталий, Аня и Тоня на прямой связи. Из семьи Вячеслава никого не было. Для чего вы врете?" – выпалила актриса.
Также Ольга обратилась к ведущему YouTube-канала Rostyslove Production Ростиславу Калацинскому.
"Какое вы имеете право осквернять нашу семью? Сидите за границей! Зарабатываете на лжи?" – заявила она.
Напомним, Вячеслав Хостикоев сказал в интервью, что хотел бы встретиться с Антониной.
"У меня есть много вопросов к ней. Но больше всего мне бы хотелось просто посмотреть ей в глаза. Просто помолчать и посмотреть друг на друга. Я бы хотел понять ее историю. Как это с ее стороны", – добавил он.
Добавим, недавно Ольга Сумская разозлила фанатов, опубликовав в соцсетях фото с дочерью, котороя живет в стране-террористке РФ.
А также Антонина Паперная вместе с мужем - российским актером Владимиром Яглычем, появилась на презентации интернет-ресурса "Кинопоиск", который запрещен в Украине с 2017 года.
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