"Отвратительное чудовище": Сумская публично набросилась на своего племянника

Ольга Сумская отреагировала на интервью своего племянника, который захейтил ее дочь Антонину Паперную.

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Ольга Сумская ответила племяннику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper, instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые прокомментировала интервью Вячеслава Хостикоева - сына ее родной сестры Натальи.

В интервью он заявил, что не понимает свою двоюродную сестру, ведь она проживает в стране-террористке РФ и молчит о войне в Украине, а также не присутствовала на похоронах бабушки.

Сумская, в свою очередь, в Instagram Stories написала:

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"Отвратительное чудовище!"

Ольга Сумская ответила на критику ее дочери / фото: instagram.com/olgasumska/

Ольга обвинила Вячеслава во лжи. Она написала, что на самом деле Антонина была на похоронах своей бабушки Анны Опанасенко-Сумской, но дистанционно.

"Мы хоронили бабушку вчетвером под бомбами 1 марта 2022 года я, Виталий, Аня и Тоня на прямой связи. Из семьи Вячеслава никого не было. Для чего вы врете?" – выпалила актриса.

Также Ольга обратилась к ведущему YouTube-канала Rostyslove Production Ростиславу Калацинскому.

"Какое вы имеете право осквернять нашу семью? Сидите за границей! Зарабатываете на лжи?" – заявила она.

Напомним, Вячеслав Хостикоев сказал в интервью, что хотел бы встретиться с Антониной.

"У меня есть много вопросов к ней. Но больше всего мне бы хотелось просто посмотреть ей в глаза. Просто помолчать и посмотреть друг на друга. Я бы хотел понять ее историю. Как это с ее стороны", – добавил он.

Добавим, недавно Ольга Сумская разозлила фанатов, опубликовав в соцсетях фото с дочерью, котороя живет в стране-террористке РФ.

А также Антонина Паперная вместе с мужем - российским актером Владимиром Яглычем, появилась на презентации интернет-ресурса "Кинопоиск", который запрещен в Украине с 2017 года.

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