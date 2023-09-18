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"Московская" дочь Сумской побывала на презентации запрещенного ресурса в Москве

Алена Кюпели
18 сентября 2023, 14:44 обновлено 18 сентября, 14:47
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Молодая актриса Тоня Паперная продолжает молчать о нападении России на Украину.
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Тоня Паперная продолжает молчать о войне в Украине, Коллаж Главред, фото Instagram/olgasumska, Героиня Татлера в телеграмм

Антонина Паперная, дочь украинских актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской, которая живет и снимается в стране-агрессоре, а про войну в Украине упорно молчит, похоже, нарывается на очередной скандал.

В частности, молодая актриса, которая замужем за гражданином России, актером Владимиром Яглычем, появилась на презентации интернет-ресурса "Кинопоиск", который запрещен в Украине с 2017 года.

Мероприятие было посвящено новинкам ресурса. Паперная и ее муж нигде не выкладывали фото и не делились своими местоположениями. Но вместо их это сделал телеграмм-канал "Героиня Татлера".

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Тоня Паперная с мужем на презентации Кинопоиска
Тоня Паперная с мужем на презентации Кинопоиска / Телеграмм-канал Героиня Татлера

Напомним, на днях на российском сайте "Кино-Театр.ру" появился анонс телесериала, в котором Тоне Паперной досталась главная роль. Картина, которая выйдет на экраны страны-оккупанта осенью 2023 года, называется "Холодное блюдо", и повествует о девушке Дане (Антонина Паперная), которая по странному стечению обстоятельств оказывается втянута в закрученную любовную историю.

Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

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Ольга Сумская новости шоу бизнеса
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