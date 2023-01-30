От Саши Белого не осталось и следа: 49-летний Безруков поразил постаревшим видом

Сергей Безруков заметно сдал в последние годы. В этом году он будет отмечать свое 50-летие.

Сергей Безруков / кадр из т/с Бригада

Актер Сергей Безруков, который активно поддерживает войну России против Украины, поразил россиян постаревшим видом.

На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором выглядит заметно постаревшим.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что от Саши Белого из Бригады не осталось и следа. Ему посоветовали меньше работать.

"Что-то похудели Вы, Сергей. Надо побольше отдыхать", "Сдал сильно в последнее время","Вот казалось, молоденький, но потом что-то случилось", "Все мы не молодеем", - писали в комментариях под фото Безрукова.

Сергей Безруков / скриншот

Напомним, спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.

Ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

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