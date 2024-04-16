"От Киркорова": Анастасия Стоцкая огорошила новым фото своих детей

Уроженка Киева певица Анастасия Стоцкая, которая занесена в базу "Миротворца", показала своих подросших детей. У фанатов сразу же возникло подозрение, что они невероятно похожи на певца-путиниста Филиппа Киркорова.
На своей странице в соцсетях Стоцкая опубликовала новый снимок с детьми, которые родились в браке с ресторатором Cергеем Абгаряном.
Комментариев долго ждать не пришлось:
"Сын сто пудов от Киркорова! Вылитый Филя!";
"Ага, и бывший муж у неё от Киркорова. Очень похож";
"Копия Киркорова".
Стоцкая ранее уже говорила, что причина, по которой ее детям ошибочно приписывают связь с Киркоровым, заключается во внешнем сходстве ее экс-супруга с певцом.
"Сергей похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается", — заявила Стоцкая.
Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Отметим, недавно бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.
А также сын Анастасии Стоцкой с возрастом становится все больше похож на Филиппа Киркорова. В Сети считают, что это сходство не случайно, ведь артистов связывали очень тесные отношения.
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