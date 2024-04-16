"От Киркорова": Анастасия Стоцкая огорошила новым фото своих детей

Анастасия Стоцкая поделилась новым снимком с детьми и вызвала дискуссию среди поклонников из-за того, что они очень похожи на Киркорова.

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Анастасия Стоцкая показала детей / коллаж: Главред, фото: t.me/StotskayaAnastasiya

Уроженка Киева певица Анастасия Стоцкая, которая занесена в базу "Миротворца", показала своих подросших детей. У фанатов сразу же возникло подозрение, что они невероятно похожи на певца-путиниста Филиппа Киркорова.

На своей странице в соцсетях Стоцкая опубликовала новый снимок с детьми, которые родились в браке с ресторатором Cергеем Абгаряном.

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Комментариев долго ждать не пришлось:

"Сын сто пудов от Киркорова! Вылитый Филя!";

"Ага, и бывший муж у неё от Киркорова. Очень похож";

"Копия Киркорова".

Поклонники Анастасии Стоцкой заявили, что ее дети - копия Киркорова / фото: instagram.com/100tskaya/

Стоцкая ранее уже говорила, что причина, по которой ее детям ошибочно приписывают связь с Киркоровым, заключается во внешнем сходстве ее экс-супруга с певцом.

"Сергей похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается", — заявила Стоцкая.

Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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Отметим, недавно бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.

А также сын Анастасии Стоцкой с возрастом становится все больше похож на Филиппа Киркорова. В Сети считают, что это сходство не случайно, ведь артистов связывали очень тесные отношения.

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