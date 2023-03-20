Не может забыть Киркорова: Стоцкая развелась со своим мужем

Популярная певица Стоцкая приняла такое решение давно и только сейчас всплыли детали ее развода.

Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая / скриншот YouTube

Бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.

По информации пропагандистского издания Стархит, еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

"Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе", — делилась Стоцкая в одном из интервью.

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Между тем, в последнее время по СМИ ходили слухи о том, что у Киркорова и Стоцкой был головокружительный роман, который так ничем и не закончился из-за влиятельно Пугачевой или слабости самого Киркорова.

Однако на одном из недавних шоу "Маска", Киркоров громко заявил, как сильно любит Стоцкую. Возможно и сама Анастасия не может забыть "праздничного Киркорова" и поэтому не смогла построить долгие отношения со своим супругом.

Напомним, ранее на концерте запроданки Наташи Королевой, Киркоров не смог усидеть на месте и вырвался на сцену "толкать речи". Так, по словам курчавого Киркорова, у него с Королевой мог состоятся "провокационный дуэт" еще в то время.

Кроме того, ранее некий российский блогер Лена Миро сообщила, что никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.

"Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Бена и Дженнифер все сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится. А для этого, конечно, нужен новый образ", — написала она на страницах своего Instagram.

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