11-летний сын Стоцкой, который был похож на Киркоров, уже стал копией певца

Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая / скриншот YouTube

Сын Анастасии Стоцкой с возрастом становится все больше похож на Филиппа Киркорова. В Сети считают, что это сходство не случайно, ведь артистов связывали очень тесные отношения.

На своей страничке в Instagram певица опубликовала новый снимок, на котором показала подросшего сына.

Поклонники Анастасии убеждены, что Киркоров является настоящим отцом ее детей, но по официальным сведениям, и сын, и дочь артистки были рождены в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном.

Анастасия Стоцкая с сыном / instagram.com/100tskaya

Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Больше скандалов Киркорова: