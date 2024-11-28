"Останется лишь светлая память": у известной украинской певицы случилось горе

Кратко:
- Геля Зозуля потеряла близкого человека
- Артистка рассказала, как справляется со своим горем
Юная украинская певица Геля Зозуля поделилась с поклонниками личной трагедией - в возрасте 83 лет ушла из жизни ее бабушка, от которой артистка унаследовала свой певческий талант.
Про горе в семье звезда рассказала в своем блоге в Instagram.
"Не стало моей бабушки. Той, которая Геля. Но ее голос будет вечно звучать во мне, а я буду нести его по миру", - написала Зозуля.
Вероятно, смерть близкого человека стала для нее неожиданностью - певица отмечала, что даже в своем элегантном возрасте бабушка Геля чувствовала себя на 25 лет.
Скорбящая артистка опубликовала фото с бабушкой и свое заплаканное лицо. Она сообщила, что сдерживала эмоции во время похоронной процессии, однако дома дала волю эмоциям, чтобы прожить свое горе, преисполнится светлой памятью про близкого человека, и жить дальше.
"Наши традиции похорон очень болезненные. Я не знаю, когда я отойду от всего этого. Я держалась весь процесс, как могла, но, когда приехала домой, меня накрыло. А скоро концерты и нужно работать. Бабушка была сильной, так что и я тоже буду стараться. Эту боль нужно пережить, отпустить, и тогда останется лишь светлая память", - поделилась Геля Зозуля.
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Кто такая Геля Зозуля?
Геля Зозуля - родом из Житомирской области. Еще в школе она заинтересовалась музыкой. Овладела фортепиано и бандурой. Едва ли не каждый вечер будущая артистка писала стихи, к которым потом создавала музыку.
Первая популярность пришла к девушке благодаря саркастическому хиту "КоляГаля", который она выложила в TikTok. Геля принимает участие в благотворительных концертах и поддерживает Вооруженные Силы Украины. Она считает, что ее музыка должна развлекать и отвлекать в столь непростое время. Быть своеобразной терапией души.
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