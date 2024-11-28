"Останется лишь светлая память": у известной украинской певицы случилось горе

Геля Зозуля рассказала, как проживает потерю.

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У Гели Зозули умерла бабушка / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/, instagram.com, Геля Зозуля

Кратко:

Геля Зозуля потеряла близкого человека

Артистка рассказала, как справляется со своим горем

Юная украинская певица Геля Зозуля поделилась с поклонниками личной трагедией - в возрасте 83 лет ушла из жизни ее бабушка, от которой артистка унаследовала свой певческий талант.

Про горе в семье звезда рассказала в своем блоге в Instagram.

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"Не стало моей бабушки. Той, которая Геля. Но ее голос будет вечно звучать во мне, а я буду нести его по миру", - написала Зозуля.

Вероятно, смерть близкого человека стала для нее неожиданностью - певица отмечала, что даже в своем элегантном возрасте бабушка Геля чувствовала себя на 25 лет.

Бабушка Гели Зозули всегда чувствовала себя молодой / фото: скрин instagram.com, Геля Зозуля

Скорбящая артистка опубликовала фото с бабушкой и свое заплаканное лицо. Она сообщила, что сдерживала эмоции во время похоронной процессии, однако дома дала волю эмоциям, чтобы прожить свое горе, преисполнится светлой памятью про близкого человека, и жить дальше.

Геля Зозуля крепко держалась на похоронах бабушки / фото: скрин instagram.com, Геля Зозуля

"Наши традиции похорон очень болезненные. Я не знаю, когда я отойду от всего этого. Я держалась весь процесс, как могла, но, когда приехала домой, меня накрыло. А скоро концерты и нужно работать. Бабушка была сильной, так что и я тоже буду стараться. Эту боль нужно пережить, отпустить, и тогда останется лишь светлая память", - поделилась Геля Зозуля.

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Кто такая Геля Зозуля? Геля Зозуля - родом из Житомирской области. Еще в школе она заинтересовалась музыкой. Овладела фортепиано и бандурой. Едва ли не каждый вечер будущая артистка писала стихи, к которым потом создавала музыку.

Первая популярность пришла к девушке благодаря саркастическому хиту "КоляГаля", который она выложила в TikTok. Геля принимает участие в благотворительных концертах и ​​поддерживает Вооруженные Силы Украины. Она считает, что ее музыка должна развлекать и отвлекать в столь непростое время. Быть своеобразной терапией души.

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