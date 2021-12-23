Основатель фестиваля Червона рута попал в ковидное отделение в критическом состоянии

Ранее тяжело переболела коронавирусом супруга украинского композитора.
Тарас Мельник - украинский музыковед, композитор и основатель известного музыкального фестиваля Червона рута. За свои заслуги 67-летний деятель награжден орденом "За заслуги" III степени.
Сейчас Мельник находится в ковидном отделении больницы города Ужгород. Актер находится в группе риска по возрасту, его состояние расценивают, как критическое.
О состоянии Тараса Мельника сообщил актер Кирилл Стеценко.
В социальных сетях он опубликовал пост, в котором призвал небезразличных к помощи - от коронавируса только излечилась супруга композитора, финансовые ресурсы семейной пары на исходе.
"Друзья! Мы сохранили Ольгу Мельник (жена композитора - прим. редактора) - теперь должны спасти ТАРАСА! Критическая борьба за его жизнь идет в ковидном отделении больницы Ужгорода. Ресурсы семьи на грани... Что мы можем? Срочный вклад на ПРИВАТ 5363 5423 2064 3852 и максимальный репост!!! Тарас является творцом легендарного фестиваля ЧЕРВОНА РУТА", - обратился Стеценко к общественности.Читайте также68-летний Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз
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