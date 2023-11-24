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"Ощущения не очень хорошие": актриса сериала "Сваты" резко высказалась о коллегах-россиянах

Руслана Заклинская
24 ноября 2023, 17:07
Звезда сериала "Сваты" Соня Стеценко, родившаяся в русскоязычной семье, после полномасштабного вторжения России в Украину перешла на украинский язык.
'Ощущения не очень хорошие': актриса сериала 'Сваты' резко высказалась о коллегах-россиянах
Актриса "Сватов" раскритиковала пророссийских коллег / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / Софи.stetsenko, instagram.com/svati_official

Украинская актриса Соня Стеценко, получившая известность благодаря роли в сериале "Сваты", рассказала о своей жизни после вторжения России на территорию Украины. Хотя русский язык доминировал в семье Сони, а также в учебе, актриса приняла важное решение перейти на украинский язык. Об этом актриса рассказала oboz.ua.

По словам матери Сони, русский язык всегда был основным в семье, но после российской агрессии актриса прекратила использовать этот язык в быту. Даже во время общения с дочкой, когда мать ненароком переходит на русский, Соня напоминает: "Мама, родной, пожалуйста!". Это решение стало своеобразным принципом для актрисы, которая решила не использовать русский язык в своей жизни после полномасштабного вторжения РФ.

Сейчас Софии Стеценко 20 лет. После вторжения России она отправилась в Прагу, а затем переехала в Канаду, где занялась работой ассистента на съемочных площадках и фестивалях. Недавно актриса вернулась в Киев, где она проводит время с семьей.

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Вспоминая "Сватов", Соня признала, что это для нее прекрасные воспоминания детства и ценный опыт. Однако она отметила, что позиция российских коллег, которые оказались путинистами, разочаровала ее.

"Для меня "Сваты" – это хорошие воспоминания детства и очень крутой опыт. Но когда начинаю вспоминать коллег ... из – за полномасштабного вторжения ощущения не очень хорошие, потому что российские актеры, которые играли главные роли, поддерживают кремлевскую агрессию", - сказала Стеценко.

Актриса также отвергает слухи о своем поступлении в российский театральный вуз и подчеркивает, что никогда не работала в Москве.

Напомним, в интервью пропагандисту Игорю Кольке, актриса Олеся Железняк, известная своей поддержкой Путина и участием в фильме "Сваты", заявила о необходимости единения украинцев и россиян. Она подчеркнула "взаимосвязь культур двух стран" и выступила против разделения в сфере искусства.

Также российский актер Анатолий Васильев, известный по роли Юрия Ковалева в сериале "Сваты", выразил свое впечатление от поведения российской актрисы Людмилы Артемьевой, которая исполнила роль его жены. По его словам, Артемьева вела себя на съемках настолько грубо, что к ней нельзя было даже подойти, и он чувствовал себя неуверенно в ее присутствии.

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шоу-бизнес сериалы Сваты российские актеры
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