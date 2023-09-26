Срывы, пивко, хамство: звезда "Сватов" поделился неприятными подробностями со съемок сериала

Звезда "Сватов", который раньше всех покинул проект, раскрыл нелицеприятные подробности.

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Путинист Анатолий Васильев пожаловался на примитивность сериала. Фото 1+1

Российский актер Анатолий Васильев, который сыграл Юрия Ковалева в украинском сериале "Сваты", а также сделал ряд пропагандистских заявлений в отношении Украины и аннексии Крыма рассказал, как отвратительно себя вела во время съемок российская актриса Людмила Артемьева, сыгравшая в сериале его жену.

Как сообщил он пропагандистскому изданию Аif.ru, к актрисе невозможно было подойти. "Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал", — поделился Васильев.

Артист также был очень недоволен тем, что сериал не глубокий.

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"Я не раз предлагал коллегам по "Сватам" Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову выступить единым фронтом, чтобы сценаристы прописывали будущие серии глубже. Тогда это интересно, тогда можно всю жизнь положить на это. Но на мои призывы никто не реагировал. А если "раз, два, хо-хо-хо, поржали" – тогда мне это неинтересно", – сообщил актер.

Васильев решил оставить съёмки, когда понял, что сериал не развивается и не наполняется глубоким содержанием. Последней каплей стало то, что один из зрителей добродушно рассказал ему, что смотрит новые серии "под пивко".

"Я не раз предлагал коллегам по "Сватам" Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову выступить единым фронтом, чтобы сценаристы прописывали будущие серии глубже. Тогда это интересно, тогда можно всю жизнь положить на это. Но на мои призывы никто не реагировал. А если "раз, два, хо-хо-хо, поржали" – тогда мне это неинтересно", – добавляет он.

Как известно, в сериале актера "умертвили". Якобы его герой неожиданно скончался.

Напомним, ранее звезда комедийного сериала "Сваты", российский актер и матерый путинист Федор Добронравов, неожиданно заговорил о возвращении своего любимого проекта. Такой комментарий он дал российскому пропагандистскому СМИ.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

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