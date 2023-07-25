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Путинист-звезда "Сватов" разнылся и размечтался о возвращении сериала

Дмитрий Видоменко
25 июля 2023, 15:56 обновлено 25 июля, 15:56
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Звезда сериала "Сваты", сыгравший Ивана Будько российский актер Федор Добронравов, неожиданно заговорил о возрождении проекта.
Добронравов
Актер-путинист Добронравов все мечтает о возрождении "Сватов" / коллаж Главред, скриншоты из видео, Кино-Театр

Звезда комедийного сериала "Сваты", российский актер и матерый путинист Федор Добронравов, неожиданно заговорил о возвращении своего любимого проекта. Такой комментарий он дал российскому пропагандистскому СМИ.

Добронравов активно поддерживал российскую военную агрессию против Украины и распространял тезисы пропаганды. Но при этом все равно мечтает вернуться к съемкам с украинскими актерами.

Мало того, Добронравов заявил, что не просто хочет снова сниматься в роли сельского трепача Ивана Будько, а молится об этом.

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"Нет пока. Мы молимся, хотим.Но как Господь направит, так и будет", – сказал он без тени сомнения.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

Позднее еще одна актриса-путинистка Татьяна Кравченко попыталась попиариться на сериале "Сваты" с помощью критики своей экранной внучки - украинской актрисы Анны Кошмал. И устроила низкопробный и непристойный скандал в эфире пропагандистского ТВ.

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