Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала про проблемы со здоровьем

Организм дал сбой, когда Кошмал было необходимо выйти на сцену к зрителям.

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Анна Кошмал из-за плохого самочувствия чуть не сорвала спектакль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" и "Сваты", Анна Кошмал как и многие люди ее профессии имеет собственные приметы. Ее, к сожалению, оказались для нее плохими: каждый раз, когда она приезжает во Львов с гастролями, с ней случается какое-то несчастье.

Увы, исключением не стал и спектакль, который она отыграла прошлым вечером - во время выступления у нее поднялась высокая температура, и на прощальный поклон она выходила уже как зомби.

Об этом Кошмал рассказала на своей странице в Instagram. "Я уже во второй раз приезжаю во Львов, именно здесь у меня поднимается высокая температура, и я едва играю спектакль. Поднялась температура до 38,5, я едва дождалась конца. Надеюсь, проснусь и будут чувствовать себя лучше, чем сегодня. Что это такое? Это может быть таким совпадением, что именно во Львове я болею? Именно в этом туре со мной постоянно что-то случается. Что это такое, как это описать?" - пожаловалась она.

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В больном состоянии она также пережила и ракетный обстрел Львова страной-оккупантом. К счастью, для нее все обошлось.

Анна отметила, что при высокой температуре предпочитает не пить лекарства, а позволяет организму самому бороться с недугом. Наутро она уже чувствовала себя замечательно, и сумела даже позаниматься любимой йогой.

"Когда мне становится плохо, как вчера, я ничего не принимаю, чтобы не мешать организму полноценно бороться. Так что он у меня молодец и температуру за ночь сжег всю сразу. Проснулась свеженькой и сразу практиковать, чтобы простимулировать иммунитет", - рассказала звезда.

Анна Кошмал из-за плохого самочувствия чуть не сорвала спектакль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

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