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Украинскую певицу перед концертом откачивала скорая

Алена Кюпели
13 августа 2023, 00:00 обновлено 13 августа, 00:05
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Певице Mamarika стало плохо буквально перед самым концертом.
Певице стало плохо перед выступлением
Певице стало плохо перед выступлением / Коллаж Главред, фото Instagram/mamarika.official

Украинская певица Mamarika не на шутку взволновала своих поклонников.

Как написала она на своей странице в Instagram, ее откачивала скорая. В частности, певица показала фото с кареты скорой помощи. "Народ, меня забрала скорая. Уже откачали, не волнуйтесь. Детали завтра", — написала она.

Певица также не поделилась деталями своей госпитализации.

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Врачи скорой оказали певице первую помощь
Врачи скорой оказали певице первую помощь / Instagram/mamarika_official

До этого в своих сториз она постила, как готовится к выступлению с певицей KOLA. "Мы такие заморенные. Боже, такой классный у нас, что ни одного лайка не будет на этой сторис", — делилась певица в сториз.

Ну а позже случилось то, что случилось.

Остается надеяться, что со звездой ничего плохого не произошло и скоро она уже будет в "шоу-бизнесовом" строю.

Напомним, недавно певицу спросили, готова ли она сделать пластическую операцию по увеличению груди. МамаРика призналась, что перестала кормить Давида грудью лишь в конце прошлого года, поэтому для себя на этот вопрос еще не ответила, хоть и знает, что многие звездные мамы это практикуют после грудного вскармливания.

Ранее украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.

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