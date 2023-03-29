"Из меня хотели сделать Ани Лорак": MamaRika вспомнила о непристойных предложениях

Украинская певица MamaRika, вспомнила, как в начале карьеры (тогда она была известна как Эрика) ей поступали непристойные предложения от "влиятельных людей".

MamaRika и Ани Лорак / коллаж УНИАН

Известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя ‒ Анастасия Середа), вспомнила, как на старте карьеры (тогда она была известна как Эрика) ей поступали непристойные предложения от "влиятельных людей и депутатов". Об этом она рассказала в интервью порталу Тabloid.

"В прошлой жизни, в жизни Эрики – были непристойные предложения. Я не соглашалась. Когда ты продюсерский проект, из тебя делают девочку в платьицах. И такие предложения иногда поступают. Я помню, что из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак, когда она еще не сошла с ума. Много корпоративов было, в те времена мне пришили образ недалекой простушки", – говорит певица

Но в таком образе MamaRika работать не захотела.

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"Ко мне вообще нереально было подойти, потому что я, может, и выглядела как цыпочка, но яйца у меня были всегда. Они у меня вываливались прямо из-под того, блин, платья. Это все – вообще не мой вариант. Я могла уничтожить одним взглядом. Мол, я еще сама тебе заплачу, только чтобы ты от меня отстал. Ну, реально", – говорила артистка.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, что она захотела говорить лишь с пропагандистскими СМИ, а о войне, которую Путин развязал против Украины, она не сказала ни слова.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

Позднее украинцы жутко возмутились Таисией Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софией Ротару "Червона рута".

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