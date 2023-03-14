MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

Анастасия Середа откровенно рассказала про состояние своих "малышек" после грудного вскрамливания.

MamaRika задумалась про увеличение груди / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) не по псевдониму, а по зову сердца стала мамой лишь в августе 2021. Сейчас она с мужем воспитывает милого малыша Давида, и делится своим опытом с подписчиками на своей странице в Instagram.

Сын - частый герой сторис МамаРики, поэтому о нем, его развитии и "мамских" делах артистку спрашивают достаточно часто. Особенно это касается ее безупречной фигуры, которая, кажется, вернулась в дородовую форму, или стала даже лучше.

Недавно певицу спросили, готова ли она сделать пластическую операцию по увеличению груди. МамаРика призналась, что перестала кормить Давида грудью лишь в конце прошлого года, поэтому для себя на этот вопрос еще не ответила, хоть и знает, что многие звездные мамы это практикуют после грудного вскармливания.

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Впрочем, певица также подчеркнула, что уже видит изменения в форме груди. Для начала для восстановления она попробует менее радикальные методы. Однако, если результат ее не устроит, она не исключает пластическую хирургию.

"Пока я кормила, "малышки" были бодрячком, а сейчас немного взгрустнули, ахахах. Есть знакомый хирург? А если серьезно, то грудь всегда меняет форму после ГВ, и ей нужно время на восстановление. Тем более я кормила малого 1.4, а это ой, как не мало. Поэтому спорт в помощь, крема от растяжек и надежда на генетику. Если нет, то тогда может действительно задумаюсь про пластику. Вижу, что дофига кто сделал втихаря, и даже виду не подает. Считаю, что каждый может со своим телом делать то, что хочет. Главное - чтобы тебе с этим потом было комфортно", - рассказывает МамаРика.

MamaRika задумалась про увеличение груди / instagram.com/mamarika_official

Ранее украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.

Также украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.

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