Осенью в Москву, а потом - в Киев: Андрей Макаревич и Машина времени показали провокационную афишу

Лидер группы пока не дал комментария о новом концерт-туре.
Российский музыкант, поэт-песенник, художник и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич за несколько дней до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину покинул страну-агрессора, и перебрался с молодой женой в Израиль.
Артист не раз подчеркивал - это не побег от путинской тирании, а взвешенное решение, принятое задолго до войны. Тем не менее артисты-путинисты и отравленные рашистской пропагандой россияне считают его беглецом.
Ранее возвращаться в РФ в планы Макаревича не входило - он жестко осуждал войну в Украине, и высмеивал тупых, жестоких и узколобых кукловодов, которые сейчас заправляют Россией. За это на его родине артиста прозвали предателем.
Тем не менее, на официальном сайте группы Машина Времени появилась афиша, согласно которой артисты уже в сентябре начнут тур по российским городам, а в октябре выступят в столице РФ.
Примечательно, что концерты группы запланированы и в Украине: в ноябре Машина времени будет в Одессе, Харькове, Запорожье, Киеве и Львове.
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Напомним, ранее музыкант и лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич и его четвертая супруга - журналистка, фотограф и гид Эйнат Кляйн - стали родителями. Их первый общий сын родился в Израиле, что делает малыша гражданином этой страны.
На вопрос о том, будет ли новорожденный Эйтан Макаревич иметь российское гражданство, его родители ответили отрицательно.
Позднее Макаревич записал специальную песню-обращение к русским солдатам-оккупантам.
Музыкант а-капелла исполил песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.
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