Андрей Макаревич высмеял русских военных: "Раз думать не умеете - займитесь хотя бы чистописанием"

Андрей Макаревич высмеял русских военных ироничной картиной / instagram.com/mashinavremeniofficial

Российский музыкант, поэт-песенник, художник и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич откровенно и публичной критикует военную агрессию РФ направленную на Украину.

В связи с войной, которую он не прикрывает стыдливым "спецоперация", артист не редко высказывает свои мысли в блоге в Facebook. Пропагандистские СМИ жадно разбирают размышления Макаревич на цитаты, чтобы сделать из него чудовищного предателя и изменника родине.

Сам музыкант подобные выпады преимущественно игнорирует, а иногда намеренно дает пропагандистам "пищу" для обсуждений. Так в социальных сетях появилась серия картин Макаревича, которую он подписал: "Сегодня так".

Три изображения представляют собой черно-белые наброски с ироничными комментариями.

Одна картина привлекает особое внимание: на ней изображен человек в военной форме, который поучительно поднял палец вверх. Бумажный военный, будто в назидание подчиненным, говорит: "Правил красивого написания никто не отменял. Зачастую убогая мысль, изложенная красивым почерком, производит впечатление. Поэтому раз уж [совсем - неценз.] думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием".

Андрей Макаревич высмеял русских военных ироничной картиной / facebook.com/makarevichav

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Ранее легендарный голливудский актер и звезда рестлинга Джон Сина встретился с 19-летним юношей с синдромом Дауна, которому удалось эвакуироваться из уничтоженного русскими оккупантами Мариуполя.

Также стало известно, что хакеры взломали московскую радиостанцию и включили сперва гимн Украины, а затем - песню группы Ногу свело, за которую на Макса Покровского завели дело по статье о дискредитации ВС РФ.

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