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Звезда Голливуда Джон Сина поддержал Украину и встретился с подростком-беженцем из Мариуполя

8 июня 2022, 16:47

Американский рестлер и актер Джон Сина встретился с 19-летним Мишей Рогожиным (который страдает от синдрома Дауна) - юным беженцем из Мариуполя.

Сина
Звезда Голливуда Джон Сина поддержал Украину / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарный голливудский актер (известный по роли Миротворца в боевике "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и в одноименном сериале) и звезда рестлинга Джон Сина встретился с Михаилом Рогожиным ‒ 19-летним юношей с синдромом Дауна, которому удалось эвакуироваться из уничтоженного русскими оккупантами Мариуполя. Такой видеоролик был опубликован на YouTube.

Рогожин, который уехал из Мариуполя в марте, встретился со своим кумиром, Синой, в Нидерландах, где они с семьей нашли приют.

Мама юноши, Лиана, сообщила, что у того была масса плакатов с изображением Джона Сины в их мариупольской квартире, от которой ничего не осталось — весь дом разбомбили российские оккупанты. Более того, женщина помогла Мише выдержать опасный переезд из Украины тем, что мотивировала фантазией. Мол, в Нидерландах его ждет Сина. Юноша был невероятно расстроен, когда они прибыли на место и он понял, что мама ему лгала ради его же блага.

Но, вскоре Сина узнал о своем фанате, когда прочитал статью в издании The Wall Street Journal ‒ в нем исследовалось влияние войны на людей с ограниченными возможностями. Актер решил немедленно встретиться с юношей.

"Когда я прочитал историю Миши, меня затронула не только его история, но и история его мамы. У меня было три выходных дня. И я решил, что мне нужно провести день с этой семьей", — рассказал актер.

Сина приехал в центр для беженцев недалеко от Амстердама, где и встретился с Мишей.

"Миша, очень приятно познакомиться, я проделал долгий путь, чтобы увидеть тебя", — сказал ему Сина при встрече. Актер подчеркнул, что это была "чертовски особенная встреча" и подарил мальчику специальный пояс федерации рестлинга WWE.

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Напомним, ранее в рамках Каннского кинофестиваля-2022 показали "Три тысячи лет тоски" ‒ новый фантастический фильм режиссера Джорджа Миллера (тетралогия о "Безумном Максе"). На пресс-конференции по случаю премьеры исполнительница главной роли и мегазвезда Голливуда Тильда Суинтон появилась в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюлем.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это про Украину" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", - написала журналистка Ирина Татаренко.

До того, 30 апреля, друга голливудская звезда Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище.

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Автор: Егор Бунин
Миротворец новости шоу бизнеса война России и Украины
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