Назвали дату выхода сериала Миротворец, расписание и названия серий

Отряд Самоубийц 2 / Warner Bros

Сериал о Миротворце, который впервые появится в фильме Отряд Самоубийц: Миссия навылет, выйдет только в 2022 году.

Как сообщает Midgard Times, премьера спин-оффа Отряда самоубийц: Миссия навылет про Миротворца в исполнении Джона Сина состоится 16 января 2022 года в HBO Max.

Первые три серии по мотивам персонажей DC выйдут 16 января 2022 года на канале HBO Max.

DC Press вместе с названиями первых трех эпизодов подтвердили дату выхода серий. Названия других серий до сих пор хранятся в секрете. В феврале этого года руководитель отдела контента HBO Кейси Блойс подтвердил, что сериал выйдет в январе 2022 года.

Миротворец - расписание серий

Ep. 1: A Whole New Whirled - 16 января 2022

Ep. 2: Best Friends Never - 16 января 2022

Ep. 3: Better Goff Dead - 16 января 2022

Ep. 4: Stop Dragon My Heart Around -?

Сериал должен выйти в воскресенье (16 января), что очень необычно для сериала HBO Max, потому что обычно любой новый сериал дебютирует в четверг или пятницу. Но даже если мы увидим какие-либо корректировки в этом расписании, это не будет очень значительным, поскольку оно переместится с 16 января на, вероятно, 14 или 13 января.

Реклама

Сериал получил ограничения на один сезон из 8 серий по 60 минут каждый, однако издание сообщает, что Джеймс Ганн, и WB изучают возможность другого сезона.

Миротворец - актеры и роли

Наряду с Синой, в сериале снимаются Стив Эйджи в роли Джона Экономоса, Даниэль Брукс в роли Леоты Адебайо, Дженнифер Холланд в роли Эмилии Харкорт, Роберт Патрик в роли Огги Смита, Фредди Строма в роли Адриана Чейза, также известного как Виджиланте, и Чуквуди Ивуджи в роли Клемсона Мурна.

В сериале также задействованы Энни Чанг в роли детектива Софи Сонг, Локлин Манро в роли Ларри Фицгиббона, Кристофер Хейердал в роли капитана Локка, Нхут Ле в роли Judomaster, Элизабет Ладлоу в роли Кии, Ризван Манджи в роли Джамиля, Элисон Арая в роли Эмбер и Ленни Джейкобсон в роли Эвана.

Съемки сериала завершились 15 июля.