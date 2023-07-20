Онкобольной Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней подруге

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал вместе уже три года, большую часть из которых пара была обручена.

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Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал поженились на Миконосе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dolphlundgren

В мае стало известно, что 65-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен на протяжении последних 8 лет с переменным успехом борется с онкологией. Болезнь, впрочем, не мешает иконе бодибилдеров жить полноценной жизнью.

К примеру, недавно стало известно, что Лундгрен узаконил свои отношения с фитнес-тренером Эммой Крокдал, которая младше него на 38 лет. Пара вместе с лета 2020 года, и артист с предложением руки и сердца не тянул - они обручились уже летом того же года.

Впрочем, церемония по разным причинам откладывалась. И вот, 13 июля 2023 года, на частной вилле на острове Миконос состоялась тайная церемония бракосочетания Лундгрена и Крокдал. Об этом новоиспеченные супруги рассказали в интервью для издания People.

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Греция была выбрана местом для свадьбы не случайно - артист отмечает, что он с Эммой решил отпраздновать "любовь, жизнь и счастье в стране богов". На свадебной вечеринке присутствовали лишь близкие друзья и члены семьи.

Несмотря на амплуа голливудского ловеласа и многочисленные романы с главным красотками шоу-бизнеса, Дольф Лундгрен был женат лишь единожды - с дизайнером ювелирных украшений, шведкой Анетт Квиберг, которая подарила ему двоих дочерей Иду (1996 г. р.) и Грету (2001 г. р.). Они были в браке с 1994 по 2011 год.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что брак Меган Маркл и принца Гарри "терпит крах" - супруги якобы разъехались и живут отдельно чтобы определить, что мешает их совместному счастью.

Также украинская певица Надя Дорофеева призналась, стала ли она Кацуриной, и рассказала смешную историю про то, как ее мужу пришлось дважды делать ей предложение руки и сердца.

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