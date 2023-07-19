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СМИ: брак Меган Маркл и принца Гарри "терпит крах"

Алена Кюпели
19 июля 2023, 13:34 обновлено 19 июля, 13:42
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Похоже, королевской семье таки удалось разрушить отношения Гарри и Меган.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл, возможно, находятся на грани развода / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ходят слухи, что брак принца Гарри и Меган Маркл терпит крах.

По информации Page Six, герцог и герцогиня Сассекские "проводят время порознь", чтобы исцелить и восстановить свою связь.

"Они пытаются выяснить, что им помешало. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган в Тинселтауне", — сказал источник изданию, добавив, что он надеется "найти себя".

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Однако инсайдер, близкий к паре, которая поженилась в мае 2018 года, уверяет, что любые предположения о разрыве не соответствуют действительности.

"Это неправда, это буквально выдумка", — объясняет инсайдер.

Напомним, ранее стало известно, что фотограф Карл Ларсен, пролил свет на реальную картину в семье герцогов Сассекских.

Принц Гарри и Меган Маркл совершили публичный выход и посетили премию Фонда Miss Foundation Women. Однако из-за слишком большого внимания папарацци они чуть не попали в аварию, когда вечером возвращались домой.

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