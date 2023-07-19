Нарушает этикет не только при дворе: Меган Маркл застукали в Калифорнии

Даже поход за покупками Маркл может превратить в скандал.

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Меган Маркл осудили в Сети за нарушение правил поведения / ua.depositphotos.com

Принц Гарри и Меган Маркл, после того, как сложили королевские обязательства и покинули Великобританию, осели в Калифорнии, где стараются вести жизнь обычных людей.

Впрочем, королевские повадки герцоги Сассекские подавить в себе могут не всегда. Так недавно Меган Маркл, которая постоянно нарушала правила при королевском дворе, попала в скандал из-за фото, которые были сделаны папарацци во время ее посещения одного из рынков Монтесито.

Как сообщает издание Page Six, за покупками герцогиня отправилась в компании своего телохранителя и пса по кличке Гай. И если охранник - вопрос безопасности, то питомец - просто каприз, ведь правила рынка, который посетила Маркл, четко гласят о том, что присутствие животных на их территории запрещено.

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Фотографии из Монтесито появились на фан-странице принца Гарри и Меган Маркл в Instagram. На снимках отлично видно и секьюрити и Гая. В комментариях отмечают, что пренебрежение правилами является одной из причин, почему герцогиню Сассекскую многие не любят: "Правило "Никаких собак" ниже ее! Вот почему люди ее не любят... Она думает, что замужество за бывшим членом королевской семьи делает ее выше закона!", "Все остальные следуют этому правилу, и она тоже должна. На самом деле она должна подавать пример, если хочет быть образцом для подражания", "Мне не нравятся люди, считающие, что правила к ним неприменимы, или слишком эгоистичные и высокомерные, поэтому игнорируют правила".

Ранее Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностями - супруги посетили матч по баскетболу, и была "пойманы" камерой во время того, как они мило щебетали друг с другом.

Также в сеть попали фото подросшей дочери Гарри и Меган - Лилибет Сассекская, которая совсем недавно отпраздновала свой второй день рождения, унаследовала от отца рыжие локоны.

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