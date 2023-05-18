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Преследовали 2 часа: принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци

Юлия Куришко
18 мая 2023, 08:55 обновлено 18 мая, 08:58
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Принц Гарри и Меган Маркл вечером возвращались с церемонии вручения премий в Нью-Йорке.
Преследовали 2 часа: принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци
Авто Меган Маркл и принца Гарри едва не попало в аварию / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, Sky News

Принц Гарри и Меган Маркл совершили публичный выход и посетили премию Фонда Miss Foundation Women. Однако из-за слишком большого внимания папарацци они чуть не попали в аварию, когда вечером возвращались домой.

Как отметил представитель семьи, вечером 16 мая в Нью-Йорке произошла" почти катастрофическая погоня " папарацци за автомобилем принца Гарри и Меган Маркл, передает BBC.

По его словам, папарацци ехали за Гарри и Меган около 2 часов. Во время этого" преследования " чуть не произошло столкновение с другими машинами, пешеходами и полицейскими на дороге.

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"Хотя статус публичной фигуры подразумевает интерес со стороны публики, это не должно происходить за счет безопасности кого-либо", - сказал представитель Гарри и Меган Маркл.

В" погоне " участвовали около 6 автомобилей с тонированным стеклом. Однако полиция Нью-Йорка пока официально не подтвердила информацию об этом инциденте.

Есть информация, что вместе с Гарри и Меган в машине находилась ее мать Дория Рэгланд. Они возвращались с церемонии вручения премий, где Меган Маркл получила награду за вклад в защиту прав женщин.

Напомним, что в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл. Вокруг Меган Маркл не утихают страсти. На этот раз подданные короны решили обсудить фото столетней давности.

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