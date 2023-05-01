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"Не хотела, чтобы мир видел": в сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл

Алена Кюпели
1 мая 2023, 14:10 обновлено 1 мая, 14:38
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Вокруг Меган Маркл не утихают страсти. На этот раз подданные короны решили обсудить фото столетней давности.
Гарри и Меган Маркг
Гарри и Меган Маркг / кадр из сериала

Фотографии Меган Маркл, которые она якобы "никогда не хотела, чтобы мир увидел", будут включены в предстоящий, широко разрекламированный специальный выпуск австралийского ТВ с участием ее отца и сводных братьев и сестер.

Как сообщает New York Post, в преддверии шоу, которое выходит в эфир в воскресенье — всего за неделю до коронации короля Карла III — журналист Тейлор Ауэрбах опубликовал в Твиттере фотографию 44-летней Маркл в молодости, которая смеется за обеденным столом.

Ее волосы собраны в небрежный пучок, а две недоеденные обеденные тарелки стоят перед ней на откровенном изображении, предоставленном ее семьей, хотя никаких дополнительных подробностей об обстановке и временных рамках фотографии не было обнародовано. Журналист сказал, что Меган никогда не хотела, чтобы это фото попало в сеть.

видео дня

Трейлер специального выпуска был выпущен ранее, обещая "заветные воспоминания, домашние истины и секретные записи" из детства отчужденной герцогини. "Она [Маркл] до сих пор работала бы официанткой, если бы не папа", — говорит сводная сестра Меган, 58-летняя Саманта Маркл. Между тем, она также утверждает, что у Меган были холодные отношения с отцом, 78-летним Томасом Марклом.

Смотрите фото молодой Меган Маркл

Напомним, ранее скандальную чету Меган Маркл и принца Гарри подловили за нежностями на игре "Лейкерс" в Лос-Анджелесе в понедельник вечером. Герцог и герцогиня Сассекские сидели в толпе на Crypto Arena, когда оператор застукал скандальную парочку. При попадании в кадр, пара явно занервничала. 41-летняя Маркл неловко помахала рукой, а 38-летний Гарри напряженно ухмыльнулся.

Ранее также сообщалось, что по словам королевского эксперта, Кейт Миддлтон сделает все, чтоб неугодная двору Меган Маркл, не присутствовала на коронации короля Чарльза.

"Мы все должны быть благодарны за то, что Кейт, в конце концов, я думаю, помешает Меган приехать и за ее словам, что она "ни при каких обстоятельствах не допустит ее туда", — сказал бывший журналист Би-би-си Том Бауэр.

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