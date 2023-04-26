Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностями

Меган Маркл счастлива вместе с принцем Гарри и даже не думает это скрывать.

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Принц Гарри, Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Скандальную чету Меган Маркл и принца Гарри подловили за нежностями на игре "Лейкерс" в Лос-Анджелесе в понедельник вечером. По информации Page Six, герцог и герцогиня Сассекские сидели в толпе на Crypto Arena, когда оператор застукал скандальную парочку.

При попадании в кадр, пара явно занервничала. 41-летняя Маркл неловко помахала рукой, а 38-летний Гарри напряженно ухмыльнулся.

Принц наклонился к жене и, казалось, что-то сказал, что заставило ее весело рассмеяться и коснуться его руки.

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В конце концов он отвернулся и шутливо скривился, прежде чем камера повернулась в другом направлении.

Фото влюбленной парочки можно посмотреть тут>>>

Напомним, ранее стало известно о том, что королевский эксперт утверждает, что Кейт Миддлтон сделает все, чтоб неугодная двору Меган Маркл, не присутствовала на коронации короля Чарльза.

"Мы все должны быть благодарны за то, что Кейт, в конце концов, я думаю, помешает Меган приехать и за ее словам, что она "ни при каких обстоятельствах не допустит ее туда", — сказал бывший журналист Би-би-си Том Бауэр.

Также ранее миграционные службы США заинтересовались признанием принца Гарри в отношении употребления запрещенных веществ. Так, власти пытаются добиться ответа о том, признал ли он свое употребление наркотиков перед эмиграцией в Калифорнию с Меган Маркл в 2020 году.

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