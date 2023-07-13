Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

Герцогам Сассекским снова приписывают ссоры. Что же на самом деле творится в семье принца Гарри и Меган Маркл за закрытой дверью?

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Друг принца Гарри и Меган Маркл рассказал, что происходит в их семье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Член британской королевской семьи принц Гарри и американская актриса Меган Маркл состоят в отношениях с 2016 года, с 2018 - в официальном браке. Изначально СМИ и родственники принца сомневались в крепости этого союза.

Тем не менее пара все еще вместе, растит двоих детей и не сходит с первых полос светских хроник. Недавно в прессе вновь стали появляться слухи о том, что Гарри и Меган на грани развода.

Сами супруги эту информацию не комментируют, однако их друг, фотограф Карл Ларсен, пролил свет на реальную картину в семье герцогов Сассекских.

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На своей странице в Instagram он опубликовал скриншот статьи про принца Гарри и Меган Маркл - на фото пара в стильных нарядах приветливо улыбается и садится в машину.

Ларсен уверяет поклонников (и недоброжелателей) Сассекских - у супругов в отношениях полнейшая идиллия. "Так приятно видеть моих друзей Гарри и Меган в пятницу перед тем, как они отправились на длинные выходные. Пожалуйста, не верьте медиа. Они очень любят друг друга и счастливы вместе. Между ними лишь улыбки и смех", - пишет Ларсен.

Друг принца Гарри и Меган Маркл рассказал, что происходит в их семье / instagram.com/karl_photos

Отметим, ранее королевский эксперт заявил, что Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "было очень мало денег". Обсуждая неправильные представления герцогини о королевской семье, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", назвал бывшую актрису "помешанной на деньгах".

Также жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

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