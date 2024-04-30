"Это все наша Настя": Потап высказался о Насти Каменских

Украинский рэпер Потап поздравил Настю Каменских с премьерой клипа на трек Moloko и перечислил все ее хорошие качества.
На своей странице в Instagram Потап опубликовал новый пост, в котором расхвалил Каменских.
"Этот проект должен был стартовать еще до войны, но все изменилось… NK за это время сделала невероятный скачок вперед как артистка, как человек, как певица!" – написал Потап.
Он также перечислил достижения жены: концерты, донаты, интервью, съемки по всему миру и тур в Украине "с невероятной программой в полном Дворце "Украина".
"Это все наша Настя! Я говорю "наша", потому что ее талант принадлежит всем нам, ее почитателям и поклонникам! Ее невозможно не любить и не очаровываться, а ее целеустремленности можно позавидовать! Она четко идет к своей цели! Ее любят и уважают в международном мире музыки, она несет радость, юмор и любовь!" – отметил Потап.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап - последние новости по теме
Отметим, Потап 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.
А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.
Читайте больше о Потапе:
- Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его
- "Зарыл себя": Потап стал артистом российского ретро
- Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред