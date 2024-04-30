"Это все наша Настя": Потап высказался о Насти Каменских

Потап сделал новое заявление о своей жене Насте Каменских на фоне премьеры ее нового клипа, который наделал много шумихи в СМИ.

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Потап восхитился Настей Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Украинский рэпер Потап поздравил Настю Каменских с премьерой клипа на трек Moloko и перечислил все ее хорошие качества.

На своей странице в Instagram Потап опубликовал новый пост, в котором расхвалил Каменских.

"Этот проект должен был стартовать еще до войны, но все изменилось… NK за это время сделала невероятный скачок вперед как артистка, как человек, как певица!" – написал Потап.

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Он также перечислил достижения жены: концерты, донаты, интервью, съемки по всему миру и тур в Украине "с невероятной программой в полном Дворце "Украина".

"Это все наша Настя! Я говорю "наша", потому что ее талант принадлежит всем нам, ее почитателям и поклонникам! Ее невозможно не любить и не очаровываться, а ее целеустремленности можно позавидовать! Она четко идет к своей цели! Ее любят и уважают в международном мире музыки, она несет радость, юмор и любовь!" – отметил Потап.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Отметим, Потап 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.

А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.

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