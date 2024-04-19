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"Он не выдержит": молодая жена Виктора Павлика рассказала о будущей дочери

Элина Чигис
19 апреля 2024, 10:09
Жена Виктора Павлика рассказала, что мечтает уже о втором ребенке, а он не в восторге от такой идеи.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова планирует родить еще одного ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова честно рассказала о своих планах на еще одного ребенка от артиста. У пары уже есть сын Михаил, ему два года.

В комментарии программе "Ранок у великому місті" Екатерина заявила, что хочет родить еще и дочь, но 58-летний Павлик не поддерживает любимую, ведь считает себя уже старым. Но Репяхова не собирается сдаваться.

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"Виктор Франкович говорит, что он старый и не выдержит. А я, конечно, хочу еще детей. Хочу еще очень дочь. Главное, что я хочу, а все остальное уже…", - сказала Екатерина.

Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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Отметим, недавно Екатерина Репяхова показала свое фото из паспорта, на котором ее просто не узнать. На фото будущая жена Виктора Павлика позирует в красном пиджаке и белой блузке с длинными волосами темного цвета. У нее также выщипаны брови, в соответствии с модными тенденциями того времени, и явно свои губы.

А также Виктор Павлик угодил в забавную ситуацию. На одном из мероприятий к нему подошли поклонницы. Но артист внезапно довольно настойчиво попросил их не обнимать его ни за спину, ни за плечи.

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