"Он не выдержит": молодая жена Виктора Павлика рассказала о будущей дочери

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова честно рассказала о своих планах на еще одного ребенка от артиста. У пары уже есть сын Михаил, ему два года.
В комментарии программе "Ранок у великому місті" Екатерина заявила, что хочет родить еще и дочь, но 58-летний Павлик не поддерживает любимую, ведь считает себя уже старым. Но Репяхова не собирается сдаваться.
"Виктор Франкович говорит, что он старый и не выдержит. А я, конечно, хочу еще детей. Хочу еще очень дочь. Главное, что я хочу, а все остальное уже…", - сказала Екатерина.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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Отметим, недавно Екатерина Репяхова показала свое фото из паспорта, на котором ее просто не узнать. На фото будущая жена Виктора Павлика позирует в красном пиджаке и белой блузке с длинными волосами темного цвета. У нее также выщипаны брови, в соответствии с модными тенденциями того времени, и явно свои губы.
А также Виктор Павлик угодил в забавную ситуацию. На одном из мероприятий к нему подошли поклонницы. Но артист внезапно довольно настойчиво попросил их не обнимать его ни за спину, ни за плечи.
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