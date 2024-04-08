Жену Виктора Павлика захейтили за неудачный лук - Репяхова не промолчала

Украинский певец и Народный артист Украины Виктор Павлик в компании своей жены, блогерши и бизнесвумен Екатерины Репяховой, побывал на концерте Оксаны Билозир, посвященном ее 45-летию на сцене. Ради особенного мероприятия пара выбрала торжественные луки.
Певец вышел на сцену к юбилярше в сдержанном черном костюме и белой рубашке. Его жена выбрала модны образ в пастельных тонах - пиджак оверсайз, блуза, юбка в пол, белая сумочка и кроссовки.
Обувь Репяховой на мероприятии стала предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Екатерина поделилась видео с мужем в своем блоге в Instagram, и получила массу комментариев с критикой ее чувства стиля.
"Главное все напялить, что модное. Господи, куда эти кроссовки к этому луку?! Вы жена известного мужчины, хоть перед событиями наймите нормального стилиста", "Лук красивый ,но эти кроссовки здесь точно ни при чем", "Ох уж эти кроссы...", - пишут жене Виктора Павлик в Сети.
Однако Репяхова, закаленная постоянным хейтом, не стала молчать: в сторис она показала серию образов, похожих на ее концертный, взятых из модных съемок различных моделей. "Извините, девочки, что вам не угодила. Мне очень нравится. Глубина у каждого человека разная, и это факт. Каждый видит свое", - подвела итоги звездная супруга.
Смотрите видео Екатерины Репяховой с Виктором Павликом:
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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