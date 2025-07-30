"Он был любимцем фанатов": умер фронтмен легендарной группы Iron Maiden

Кратко:
- Пол Марио Дэй стал первым вокалистом Iron Maiden в декабре 1975 года
- Дэй скончался 29 июля в своем доме в Австралии
Скончался первый фронтмен легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Об этом пишет The Sun.
Рокер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Дэй скончался 29 июля в своем доме в Австралии.
Пол Марио Дэй стал первым вокалистом группы Iron Maiden в декабре 1975 года. На тот момент музыканту было 19 лет. Артист принял участие в первом концерте коллектива, который состоялся 1 мая 1976-го в Лондоне. Спустя несколько месяцев Дэй покинул группу, его заменил Деннис Уилкок.
На DVD-издании документального фильма "Iron Maiden The Early Days" было отмечено, что причиной увольнения Дэя из группы являлось "отсутствие в нём какой-либо харизмы".
После ухода из Iron Maiden музыкант создал группу More, представители которой отреагировали на его кончину в соцсетях.
"Мы глубоко опечалены новостью о смерти великого вокалиста группы More. Он был любимцем фанатов британской рок-музыки и отыграл множество запоминающихся концертов", - сказано в публикации коллектива.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
22 июля звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по группе Black Sabbath и проведения большого прощального концерта для фанатов.
Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.
Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.
Вас может заинтересовать:
- Звезда Женского Квартала жестко "разнесла" украинскую актрису из-за Леси Никитюк
- "Надо в СБУ": Богдана Бенюка хотели убить
- "Были в хорошем настроении": Кети Пэрри и Джастина Трюдо заподозрили в романе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред