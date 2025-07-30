"Он был любимцем фанатов": умер фронтмен легендарной группы Iron Maiden

Пол Марио Дэй долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

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Умер фронтмен легендарной группы Iron Maiden / коллаж: Главред, фото: скриншот с Facebook Keep Metal Metal Injection

Кратко:

Пол Марио Дэй стал первым вокалистом Iron Maiden в декабре 1975 года

Дэй скончался 29 июля в своем доме в Австралии

Скончался первый фронтмен легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Об этом пишет The Sun.

Рокер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Дэй скончался 29 июля в своем доме в Австралии.

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Пол Марио Дэй стал первым вокалистом группы Iron Maiden в декабре 1975 года. На тот момент музыканту было 19 лет. Артист принял участие в первом концерте коллектива, который состоялся 1 мая 1976-го в Лондоне. Спустя несколько месяцев Дэй покинул группу, его заменил Деннис Уилкок.

На DVD-издании документального фильма "Iron Maiden The Early Days" было отмечено, что причиной увольнения Дэя из группы являлось "отсутствие в нём какой-либо харизмы".

После ухода из Iron Maiden музыкант создал группу More, представители которой отреагировали на его кончину в соцсетях.

"Мы глубоко опечалены новостью о смерти великого вокалиста группы More. Он был любимцем фанатов британской рок-музыки и отыграл множество запоминающихся концертов", - сказано в публикации коллектива.

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