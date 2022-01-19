Олеся Жураковская в образе Мэрилин Монро показала восхитительный бюст в бездонном декольте

Олеся Жураковская в шикарном образе рассказала, как любить себя / instagram.com/zhurakivska_olesya

Украинская актриса и телеведущая Олеся Жураковская новым фото доказала, что способна дать фору любой француженке по части красоты и шарма.

Артистка показала сэлфи на котором позирует в образе а-ля Мэрилин Монро - укладка белокурых волос крупными волнами, аккуратно подведенные брови, характерный макияж глаз и алая губная помада. Даже родинка похожая, правда, с другой стороны.

Жураковская позирует, широко раскрыв глаза, и прямо глядя в камеру. Одну щеку она подперла рукой.

На актрисе - простая белая майка, но вырез ее так глубок, что едва сдерживает ее пышную грудь.

"Учусь у француженок принимать и любить себя ;)", - подписала портретный снимок Олеся Жураковская.

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Олеся Жураковская в образе Мэрилин Монро / instagram.com/zhurakivska_olesya

Поклонники актрисы единогласно согласились, что некоторым француженкам стоит красоте, обаянию и шарму поучиться у Жураковской:

"Словами не описать, какая вы невероятно красивая".

"Французам такая женщина и не снилась, вы чудо! ❤️❤️"

"Знойная женщина мечта поэта!!!"

"Вы невероятно милая и очаровательная женщина❤️"

"Как всегда неотразима и шикарна".

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