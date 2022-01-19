Олеся Жураковская в образе Мэрилин Монро показала восхитительный бюст в бездонном декольте

Француженкам и не снилось!
Украинская актриса и телеведущая Олеся Жураковская новым фото доказала, что способна дать фору любой француженке по части красоты и шарма.
Артистка показала сэлфи на котором позирует в образе а-ля Мэрилин Монро - укладка белокурых волос крупными волнами, аккуратно подведенные брови, характерный макияж глаз и алая губная помада. Даже родинка похожая, правда, с другой стороны.
Жураковская позирует, широко раскрыв глаза, и прямо глядя в камеру. Одну щеку она подперла рукой.
На актрисе - простая белая майка, но вырез ее так глубок, что едва сдерживает ее пышную грудь.
"Учусь у француженок принимать и любить себя ;)", - подписала портретный снимок Олеся Жураковская.
Поклонники актрисы единогласно согласились, что некоторым француженкам стоит красоте, обаянию и шарму поучиться у Жураковской:
"Словами не описать, какая вы невероятно красивая".
"Французам такая женщина и не снилась, вы чудо! ❤️❤️"
"Знойная женщина мечта поэта!!!"
"Вы невероятно милая и очаровательная женщина❤️"
"Как всегда неотразима и шикарна".
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