Младшая сестра Дмитрия Комарова в откровенной фотосессии показала идеальные формы

Дмитрий Комаров с младшей сестрой Ангелиной / instagram.com/komarova_angelina

Ангелина Комарова, младшая сестра журналиста, путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, приняла участие в пикантной фотосессии.

Пока девушка поделилась лишь одним кадром, который назвала "самым приличным" из всего фотосета. Правда, и он оказался крайне горячим.

На снимке младшая сестра Комарова позирует на кровати полулежа, увлеченно читая модный журнал. На девушке - утонченное белье шоколадного цвета и черные ботфорты выше колен. Белокурые волосы Ангелины мягко спадают на плечи.

Девушка стала мамой чуть больше года назад, однако ее фигура выглядит просто сногсшибательно - подтянутые ягодицы, упругий животик, стройная талия.

Ангелина - блогерка и креативный директор салонов красоты Kika-Style. Кроме старшего брата Дмитрия, у нее также есть брат Николай, которого Ангелина старше всего на 10 минут.

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Ангелина Комарова позировала в полупрозрачном белье / instagram.com/komarova_angelina

Поклонники Ангелины Комаровой с восторгом восприняли новый сексуальный образ девушки:

"Уляляяяяяяяя, какая хот мамасита!"

"Неожиданно!!!Сексуальность зашкаливает!!!!"

"❤️❤️❤️ вау суперово ты невероятно красива!"

"Ну красота❣️ Ждём остальных... неприличных..."

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