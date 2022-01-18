Младшая сестра Дмитрия Комарова в откровенной фотосессии показала идеальные формы

Девушка позировала в полупрозрачном белье.
Ангелина Комарова, младшая сестра журналиста, путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, приняла участие в пикантной фотосессии.
Пока девушка поделилась лишь одним кадром, который назвала "самым приличным" из всего фотосета. Правда, и он оказался крайне горячим.
На снимке младшая сестра Комарова позирует на кровати полулежа, увлеченно читая модный журнал. На девушке - утонченное белье шоколадного цвета и черные ботфорты выше колен. Белокурые волосы Ангелины мягко спадают на плечи.
Девушка стала мамой чуть больше года назад, однако ее фигура выглядит просто сногсшибательно - подтянутые ягодицы, упругий животик, стройная талия.
Ангелина - блогерка и креативный директор салонов красоты Kika-Style. Кроме старшего брата Дмитрия, у нее также есть брат Николай, которого Ангелина старше всего на 10 минут.
Поклонники Ангелины Комаровой с восторгом восприняли новый сексуальный образ девушки:
"Уляляяяяяяяя, какая хот мамасита!"
"Неожиданно!!!Сексуальность зашкаливает!!!!"
"❤️❤️❤️ вау суперово ты невероятно красива!"
"Ну красота❣️ Ждём остальных... неприличных..."
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