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Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимым

29 ноября 2021, 11:49
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Александра Кучеренко во время съемок мужа на долгие месяцы остается в одиночестве.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко в браке с 2019 года / instagram.com/aakucherenko

Журналист и телеведущий Дмитрий Комаров - редкий гость на светских мероприятиях. Да что уж говорить, в Украине он так же гость не частый.

Съемочной группе Світського життя удалось "поймать" его вместе с супругой, моделью и телеведущей Александрой Кучеренко, во время выхода в свет.

Катя Осадчая взяла у пар интервью: поговорили о путешествиях, домике в Карпатах, карьере. Но больше всего внимание ведущая акцентировала внимание на отношениях Комарова и Кучеренко.

Осадчая с явным сочувствием задала паре весьма каверзный вопрос: влияют ли путешествия Дмитрия, его постоянное отсутствие на их с Александрой отношения, и у кого в итоге кончается терпение?

Кучеренко с улыбкой ответила, что у нее терпение не кончается: "Я привыкла к такому формату жизни. Мне хорошо и когда Дима со мной, я жду его с работы, готовлю ужин, и когда жду от него смс, когда он где-то за океаном снимает свою программу. Я привыкла к обоим вариантам жизни".

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Комаров же отметил, что с появлением в его жизни супруги многое изменилось. Раньше он мог пропадать на съемках по 4-6 месяцев кряду. Теперь он стабильно возвращается в Украину или организовывает встречи на нейтральной территории не реже раза в полтора месяца, чтобы увидеться с любимой.

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Ранее модель и телеведущая Катя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием Горбуновым.

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